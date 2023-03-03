Дублин, 3 марта, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Жительница Ирландии Маргарет Баттимер приговорена к четырём месяцам тюрьмы за скандал в отеле, в котором проживают украинские беженцы. Об этом 3 марта пишет газета Irish Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирландия

«Пенсионерка получила 16 недель колонии за нарушение порядка в гостинице, где размещались украинские беженцы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на суде Баттимер назвала украинцев насильниками и преступниками.

Издание уточняет, что 26 января Баттимер пришла в отель и на повышенных тоннах спросила у персонала, сколько у них остановилось граждан Украины. Также она интересовалась, в какую сумму это обойдётся ирландцам.

При этом просьбы менеджера успокоиться она проигнорировала, после чего руководство отеля вызвало полицию. После перепалки с силовиками женщину арестовали.