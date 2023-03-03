Опубликованы кадры с места крушения военного самолета в Енакиево в ДНР

Донецк, , 19:56 — REGNUM Над городом Енакиево в Донецкой Народной Республике в пятницу, 3 марта, был, предположительно, сбит самолёт. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Роман Храменков. ИА REGNUM публикует фото и видео с места авиакатастрофы.

Место крушения самолета. Енакиево. Донецкая Народная Республика Фёдор Иванов © ИА REGNUM

Место крушения самолета. Енакиево. Донецкая Народная Республика Фёдор Иванов © ИА REGNUM

Как выяснилось позднее, самолёт был военным, на борту находились двое лётчиков, которые успели катапультироваться.

По словам мэра, пилоты не пострадали. Сам упавший самолёт полностью сгорел. Дымящийся остов находится на окраине села Дружное в окрестностях Енакиево. На кадрах можно увидеть дымящиеся обломки и работу спасателей. Огонь вскоре был полностью ликвидирован.

Место крушения самолета. Енакиево. Донецкая Народная Республика Фёдор Иванов © ИА REGNUM

Место крушения самолета. Енакиево. Донецкая Народная Республика Фёдор Иванов © ИА REGNUM

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местных жителей, на место ЧП прилетал вертолёт для осмотра территории с воздуха. Мэр Енакиево подчеркнул, что на земле из-за крушения никто не пострадал.

Обстоятельства случившегося пока неясны. В то же время в Сети появилось видео, на котором видны следы самолёта в небе и парашюты катапультировавшихся лётчиков.

Место крушения самолета. Енакиево. Донецкая Народная Республика Фёдор Иванов © ИА REGNUM

Место крушения самолета. Енакиево. Донецкая Народная Республика Фёдор Иванов © ИА REGNUM

Енакиево — город на востоке ДНР, расположен на автодороге Донецк — Дебальцево. В ходе начатых Киевом военных действий в 2014 году против мирных жителей Донбасса затронут войной не был.