В Брюсселе перекрыт центр города, фермеры требуют отменить закрытие их хозяйств

Брюссель, , 19:39 — REGNUM Центр Брюсселя 3 марта перекрыли тракторы бельгийских фермеров, которые требуют отменить план, предусматривающий закрытие десятков хозяйств.

Евросоюз дышит на ладан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным организаторов, в акции участвуют около 3 тыс. тракторов. Протестующие недовольны планом «Азот», который разработан правительством Фландрии. Так, к 2025 году закроются более 40 фермерских хозяйств «из соображений защиты окружающей среды».

Особо пострадают свинофермы и птицеводческие хозяйства. Экологи правительства убеждены, что именно они наносят наибольший «вред» окружающей среде.

Сельскохозпрофсоюзы считают данный план слишком радикальным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Молдавии руководитель ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь заявил о намерении пострадавших от кризиса аграриев выйти на антиправительственные протесты в связи с тем, что руководство страны не оказало им обещанной помощи.