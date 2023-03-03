Рублёв впервые в карьере обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Дубае

Дубай, ОАЭ, , 19:36 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в полуфинальном матче турнира в Дубае. Встреча продолжалась 1 час 58 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (11:9).

Теннис Андрей Пронин © ИА REGNUM

Рублёв два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету его соперника 12 эйсов, три ошибки на подаче и один брейк.

Рублёв впервые в карьере обыграл Зверева. В пяти предыдущих встречах он потерпел пять поражений, не взяв ни одного сета.

Таким образом, Рублёв вышел в финал турнира, в котором сыграет с победителем матча между ещё одним российским теннисистом Даниилом Медведевым и первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Напомним, Рублёв второй год подряд вышел в финал турнира в Дубае. В 2022 году в решающем матче он обыграл чеха Иржи Веселы.