Санкт-Петербург, 3 марта, 2023, 19:31 — ИА Регнум. В Ленинградской области объявили в розыск детёныша тюленя. Об этом сообщает RT со ссылкой на сообщества спасения этих млекопитающих.

(сс) Samuel Blanc Белек тюленя

Согласно опубликованным данным, детёныш тюленя ползает по лесу на протяжении нескольких дней и периодически попадает на камеры видеонаблюдения.

Сообщается, что сотрудники комитета по животному миру уже отправлялись на поиски животного, однако найти его не удалось, так как следы ластоногого замело снегом.

Спасатели просят всех, кто будет на северном берегу залива, возле предприятия КСПГ «Портовая», быть внимательными и сообщить, если заметят млекопитающее.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что в регионе поймали истощённую тигрицу, которая забралась в жилой сектор и задавила собаку.