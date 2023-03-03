Алена Морозова, , 20:55 — REGNUM Над Донецком работала система ПВО, когда мы ехали в Шахтёрск — в пункт временного размещения беженцев. В последние дни противовоздушная оборона надёжно защищает нас от вражеских снарядов. Звуки войны уже девятую весну пытаются сочетаться с пением птиц.

Бойцы штурмовых подразделений и спасатели ДНР привезли в пункт временного размещения 73 человека из охваченного боями Артёмовска. Беженцы собрались на встречу с нами.

Кира и Влад Вячеславские Фотограф: Анна Школа

В первом ряду на стуле сидит мужчина, крепко сжимая в руках костыли. Его зовут Николай, он из Артёмовского района. Он еле сдерживает слезы и не хочет с нами общаться, но всё же решается на разговор.

«14 января примерно в 4:30 утра к нам пришли бойцы «Вагнера». Эвакуировали нас. Очень хорошие парни, даже среди мирных людей мало таких. Очень уважительно отнеслись ребята, — говорит Николай. — Я быстро идти не мог на костылях, а нужно было уходить быстро, начался обстрел, они несли меня на носилках 15 километров. За это им большое спасибо. Дай Бог им всем остаться живыми!»

До января Николай жил в Ступках, это микрорайон на севере Артёмовска. Недавно Ступки перешли под контроль российских подразделений. В доме у Николая окон нет, крыша тоже повреждена осколками снарядов, но сам дом пока стоит. Из родных никто не пострадал. Это и радует больше всего на фоне происходящих событий.

Николай Фотограф: Анна Школа

Вдруг кто-то хлопает меня по спине: «А можно я вам что-то расскажу?» Он представляется Игорем, тоже из Артёмовска. Говорит, что не боится уже ничего, ведь нет ничего страшнее того, что он уже видел на своей родной земле. Украинские снаряды дважды попадали в его дом.

«Немецкие фашисты такого не делали, какое делали с нами! Мы постоянно под обстрелами, выйти со двора было невозможно, их обстреливали снайперы, — говорит Игорь. — Там, где я жил, украинских батальонов практически не было, были иностранные наемники. Я лично слышал, как они разговаривали на английском, когда перебегали с одной стороны на другую. У нас не было ни связи, ни воды, они нам не давали ничего — мы жили, как бомжи в подвалах.

Я лично скажу, что Украина — это яма. И Зеленскому могу передать: за тобой тоже придет Россия».

С апреля все жители Артёмовска сидели без света и воды. С июля до середины зимы им оказывалась гуманитарная помощь. Ее привозили украинские общественники. Потом помощь давать перестали.

Игорь Фотограф: Анна Школа

В пункте временного размещения беженцев мы познакомились с Владиком. В свои 13 лет он помогал отцу колоть дрова, чтобы мама смогла приготовить еду на костре. Владик хорошо помнит, как они всей семьёй выходили из Артёмовска.

«Шли пешком по полям. Нам помогали военные из России. А украинские военные обстреливали посёлок. Они выгоняли людей из посёлка. Детей вывозили силой. Вели охоту на детей. Если находили, забрасывали в машину и увозили на территорию Украины. И мужчин тоже ловили и на фронт сразу отправляли», — сказал Влад и так расчувствовался, что пошел обнимать младшую сестру Киру. На удивление та, семилетняя, оказалась очень общительным ребёнком.

«Я помню, что к нам пришли военные… Дали нам время, чтобы мы собрались. А потом было путешествие большое. Мы шли по полям, через лес, переходили через речку и забирались на гору», — рассказывает маленькая Кира, схватив меня за руку. Я ее обняла и долго прижимала к себе. Она говорила, что российские военные подарили ей мягкую игрушку, показывала свои браслеты, которые ей помогала делать мама… А потом рассказала о мечте.

«Я хочу увидеть дедушку своего. Он в Снежном (город на территории ДНР) живёт».

Рядом стояли родители Киры и Владика — Елена и Сергей Вячеславские. Они выглядели счастливой семейной парой. Говорили, что с самого начала не хотели ехать на Украину. Хотели в Россию. И ждали. Ждали наших и дождались. Сергей рассказал, что украинские военные искали его и всю его семью. У них был приказ — вывозить женщин и детей.

Елена, Кира, Сергей и Влад Вячеславские Фотограф: Анна Школа

«Мы прятались в соседнем подвале, потому что наш подвал украинцы хорошо знали. Была ситуация одна. Я когда дрова рубил, подъехали на пикапе ребята. По фамилии спрашивают жену мою и детей. Я другую назвал. Сказал, что их эвакуировали уже, и назвал другой адрес. А там уже стояли наши пацаны. Они (украинские военные), наверное, не решились туда ехать, — улыбается Сергей. —

«Ребята, спокойно! Россия приехала! Это русские!» —

первые слова, которые мы услышали. И знаете… хорошо так сразу стало. Надежно и легко! Нет, особо страшно не было. Я был уверен, что пацаны защитят. Пацаны, спасибо вам большое! — говорит он так, будто пацаны могут его услышать. — Ребята, вы действительно отважные. Если надо, я встану в ваши ряды. И без вопросов. Служу России! Ребята!

Но в первую очередь всем собравшимся тут мужчинам хочется нормальной жизни. Отправить детей в школу, жён на работу. Старикам хочется верить в то, что в России они под надёжной защитой и скоро начнут получать пенсии. Даже мне, живущей всю жизнь в Донецке, сложно понять, откуда у этих спасенных из Артёмовска столько любви к жизни. Они улыбаются и шутят. И я хочу взять с них пример.