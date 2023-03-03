Балаково, Саратовская область, 3 марта, 2023, 19:29 — ИА Регнум. У более чем 20 учеников в одной из школ Балакова (Саратовская область) выявлены признаки отравления, передает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Mil.ru Карантин

У заболевших выявлены признаки острого респираторного заболевания с сочетанием функционального нарушения желудочно-кишечного тракта.

Трое учащихся были госпитализированы. Им, как и всем заболевшим, оказывается необходимая помощь. В школе введен карантин.

По предварительным данным, несколько учащихся второго класса обратились с жалобами на тошноту и боль в животе еще до приема пищи в школьной столовой. Проводится дезинфекция пищеблока и школьных помещений.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года прокуратура Новокузнецка проводила проверку из-за массового отравления школьников.