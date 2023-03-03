Минобороны Сербии заявило, что не поставляло боеприпасы конечному потребителю на Украине

Белград, , 19:25 — REGNUM В министерстве обороны Сербии заявили, что не поставляли боеприпасы конечному потребителю на Украине. Об этом 3 марта сообщает РИА Новости.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что с начала конфликта на Украине ни одна сербская ракета, мина или снаряд не были поставлены так, чтобы конечным пользователем была одна из сторон конфликта.

«Таким образом, предприятия из Сербии не поставляли оружие и военное оборудование на Украину», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что канадская компания закупает в Сербии ракеты, после чего через Турцию и Словакию отправляет их ВСУ для обстрелов Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, сербское оборонное предприятие «Крушик» опровергло информацию о поставках реактивных боеприпасов на Украину.