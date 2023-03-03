В Петербурге обнаружено тело 19-летней девушки со связанными руками
Тело связанной москвички нашли на улице в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, 3 марта, 2023, 19:33 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге найдено тело 19-летней девушки, у которой были связаны руки. По предварительным данным, она скончалась от передозировки наркотиков. Об этом сообщает телеканал «78».
Тело умерший было обнаружено прохожим у дома, расположенного на улице Кузнецовской. По его словам, он видел, как девушку волокли из подвала дома.
Представители органов правопорядка и медики, прибывшие на место происшествия, установили, что девушка скончалась в квартире. Предположительно, тело умершей вытащил на улицу её знакомый.
В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.
По информации канала, девушка была жительницей Москвы. По словам её матери, девушка не могла употреблять наркотики из-за слабого сердца. Женщина также рассказал, что её дочь сильно переживала из-за смерти отца, который скончался 2,5 года назад.
Как сообщало ИА REGNUM, следователи начали проверку после того, как в одной из школ на юго-западе Москвы девочка порезала ножом семиклассника.