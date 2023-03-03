Санкт-Петербург, 3 марта, 2023, 19:33 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге найдено тело 19-летней девушки, у которой были связаны руки. По предварительным данным, она скончалась от передозировки наркотиков. Об этом сообщает телеканал «78».

Цитата из д/с «Белая смерть». реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия Наркомания

Тело умерший было обнаружено прохожим у дома, расположенного на улице Кузнецовской. По его словам, он видел, как девушку волокли из подвала дома.

Представители органов правопорядка и медики, прибывшие на место происшествия, установили, что девушка скончалась в квартире. Предположительно, тело умершей вытащил на улицу её знакомый.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По информации канала, девушка была жительницей Москвы. По словам её матери, девушка не могла употреблять наркотики из-за слабого сердца. Женщина также рассказал, что её дочь сильно переживала из-за смерти отца, который скончался 2,5 года назад.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи начали проверку после того, как в одной из школ на юго-западе Москвы девочка порезала ножом семиклассника.