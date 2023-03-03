Ставрополь, 3 марта, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Пастуху оторвало руки после того, как он взял неизвестный предмет на полигоне 247-го гвардейского десантно-штурмового полка в Ставрополе. Об этом 3 марта сообщает Telegram-канал «112».

Mos.ru Скорая помощь

Отмечается, что мужчина пришёл на полигон пасти коров. Там он поднял с земли неизвестный предмет, который взорвался у него в руках. В результате взрыва ему оторвало конечности.

Военнослужащие оказали ему первую помощь и вызвали врачей. Мужчину экстренно госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в Донецке врачи провели сложную операцию пациенту, извлекая из его тела неразорвавшуюся мину.