Москва, 3 марта, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Дети в летний период смогут расчитывать на льготный проезд по железной дороге во время поездок по России, сообщает 3 марта пресс-служба ОАО «РЖД».

Дарья Драй ИА REGNUM Двухэтажный поезд РЖД

В компании отмечают, что получить скидку в 50% смогут дети в возрасте от 10 до 17 лет. Воспользоваться льготой можно в период с 1 июня по 31 августа для поездок в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов, некоторых составов «Ласточек», а также в двухэтажных купейных вагонах.

Продажи билетов по скидке стартуют с 4 марта.

Акция действует на протяжении восьми лет, за это время скидкой воспользовались свыше 17 млн детей.

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на холдинг «РЖД», российские военные вправе оформить проездные документы на поезда дальнего следования в кассах без очереди. Компания совместно с Минобороны России разработала процедуру приоритетного обслуживания пассажиров–военных на крупных железнодорожных вокзалах страны по воинским перевозочным документам.