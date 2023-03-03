Москва, 3 марта, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы продлил арест трём генералам МВД из Санкт-Петербурга до 5 июня. Об этом 3 марта сообщает РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Речь идёт об экс-начальнике управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексее Семёнове, бывшем замруководителя управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Иване Абакумове, генерале полиции Сергее Умнове, а также начальнике отдела правового обеспечения ГИБДД Санкт-Петербурга Елене Копьевой.

Все фигуранты обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года три генерала МВД стали фигурантами дела о злоупотреблении полномочиями.

По данным следствия, в период с 2016 по 2020 годы должностные лица из руководящего состава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребления должностными полномочиями, выразившиеся в приобретении на средства Фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» имущества в целях личного использования.