РИА Новости: пилоты упавшего в Енакиево в ДНР военного самолёта катапультировались

Енакиево, ДНР, , 19:10 — REGNUM Военный самолёт, упавший у города Енакиево в Донецкой Народной Республике, полностью сгорел. Об этом сообщает РИА Новости.

Сбитый самолет в Енакиево Цитата из видео: Момент падения самолета в Енакиево

Согласно опубликованным данным, оба пилота катапультировались.

Уточняется, что дымящийся остов самолёта находится на территории фермерского хозяйства на окраине села Дружное, что расположено в окрестностях Енакиево. В настоящее время пожарные уже закончили его тушить.

Ранее мэр города Роман Храменков сообщил о сбитом над городом самолёте, упавшем в полях. Мэр рассказал, что самолёт был военным, но его принадлежность пока не установлена — он может принадлежать и ВС России, и ВСУ. Поиски пилотов затруднены из-за типа местности, там лесополоса и поля.

Как сообщало ИА REGNUM, появилось видео падения самолёта, сбитого над городом Енакиево в ДНР. На кадрах видно, Читайте также: как горящий самолёт приближается к земле.