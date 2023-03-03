РИА Новости: самолёт, упавший в Енакиево, полностью сгорел
РИА Новости: пилоты упавшего в Енакиево в ДНР военного самолёта катапультировались
Енакиево, ДНР, 3 марта, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Военный самолёт, упавший у города Енакиево в Донецкой Народной Республике, полностью сгорел. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно опубликованным данным, оба пилота катапультировались.
Уточняется, что дымящийся остов самолёта находится на территории фермерского хозяйства на окраине села Дружное, что расположено в окрестностях Енакиево. В настоящее время пожарные уже закончили его тушить.
Ранее мэр города Роман Храменков сообщил о сбитом над городом самолёте, упавшем в полях. Мэр рассказал, что самолёт был военным, но его принадлежность пока не установлена — он может принадлежать и ВС России, и ВСУ. Поиски пилотов затруднены из-за типа местности, там лесополоса и поля.
Как сообщало ИА REGNUM, появилось видео падения самолёта, сбитого над городом Енакиево в ДНР. На кадрах видно, Читайте также: как горящий самолёт приближается к земле.