Ровно, Украина, 3 марта, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Украинские военные возводят вторую линию противотанковых рвов у белорусской границы в Ровенской области, сообщил 3 марта глава областной администрации Виталий Коваль.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, ежедневно строятся фортификационные и инженерные сооружения, также возводятся заграждения, используя тетрады (специальные бетонные конструкции).

Коваль напомнил, что для укрепления границы средства выделили 52 общины.

В конце февраля Киев вышел из соглашений о пограничном сотрудничестве с Россией, Белоруссией и СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что у республики есть достаточные силы для охраны границы, в том числе на украинском участке.