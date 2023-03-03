Лондон, 3 марта, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Украинские формирования могут не развернуть часть поставляемого Западом вооружения из-за боязни потерять его в бою, приводит австралийская газета The Conversation мнение преподавателя кафедры стратегических и военно-воздушных исследований Портсмутского университета Мэтью Пауэлла.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Эксперт считает, что командиры ВСУ будут с осторожностью обращаться с получаемой техникой и не рискнут взять на себя ответственность за использование дорогостоящего вооружения.

Пауэлл назвал это «крайним вариантом», но если такое произойдёт, это негативно отразится со стороны общественности на политиков и высшее военное руководство.

По его словам, количество потребляемых боеприпасов в ходе российско-украинского конфликта превзошло все прогнозы, это оказывает давление на производство и цепочки поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта США намерены объявить ещё об одной поставке вооружения Киеву на 400 млн долларов. Планируется передать ракеты GMLRS для РСЗО HIMARS, снаряды для БМП Bradley и другую тяжёлую технику.