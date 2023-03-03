Шахматистка Костенюк сменила спортивное гражданство и будет выступать за Швейцарию

Берн, , 18:45 — REGNUM Шахматистка Александра Костенюк будет выступать под швейцарским флагом. Об этом 3 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Александра Костенюк © Владимир Вяткин/РИА Новости

«С сегодняшнего дня она представляет швейцарскую федерацию», — сообщили в Федерации шахмат России (ФШР).

Напомним, 38-летняя Костенюк является 12-й чемпионкой мира по шахматам и пятикратной победительницей командного чемпионата Европы в составе сборной России. Также она дважды выигрывала чемпионат России, становилась чемпионкой Европы и Швейцарии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января в Швейцарской федерации шахмат (FSE) заявили, что Костенюк сможет выступать за сборную Швейцарии с января 2024 года.