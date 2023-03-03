Сериал «Король и Шут» установил рекорд по просмотрам на «Кинопоиске» в день премьеры

Москва, , 18:37 — REGNUM Сериал «Король и Шут» установил рекорд по просмотрам в день премьеры на сервисе «Кинопоиск». Об этом 3 марта сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Актер в образе Михаила Горшенева. Цитата из видео с канала: Кинопоиск Премьеры

В день премьеры сериал посмотрели более 410 тысяч подписчиков, что стало рекордом для онлайн-кинотеатра.

Премьера двух первых серий состоялась на сервисе «Кинопоиск» 2 марта. Сериал посвящён истории становления и развития панк-группы «Король и Шут». Роль лидера группы Михаила «Горшка» Горшенёва, который умер в 2013 году, сыграл Константин Плотников, а в роли Андрея «Князя» Князева — Влад Коноплёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года в Ленинградской области завершили съёмки сериала о группе «Король и Шут».