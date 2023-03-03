США ввели санкции против шести граждан России
США ввели санкции в отношении шести граждан России, включая судью Басманного суда
Вашингтон, 3 марта, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Вашингтон ввел санкции в отношении шести граждан России, сообщили в министерстве финансов США 3 марта.
Иван Шилов ИА REGNUM
Санкции
Ограничения введены в том числе против заместителя министра юстиции Олега Свириденко, судьи Басманного суда Елены Ленской, следователя по особо важным делам Следственного комитета Андрея Задачина, судьи Хамовнического районного суда Дианы Мищенко.
Санкции введены в рамках так называемого «закона Магнитского». Попавших под ограничения обвиняют в нарушении прав человека.