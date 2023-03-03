Вашингтон, 3 марта, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Вашингтон ввел санкции в отношении шести граждан России, сообщили в министерстве финансов США 3 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Ограничения введены в том числе против заместителя министра юстиции Олега Свириденко, судьи Басманного суда Елены Ленской, следователя по особо важным делам Следственного комитета Андрея Задачина, судьи Хамовнического районного суда Дианы Мищенко.

Санкции введены в рамках так называемого «закона Магнитского». Попавших под ограничения обвиняют в нарушении прав человека.