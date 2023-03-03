Москва, 3 марта, 2023, 18:24 — ИА Регнум. На Кубе близка к завершению подготовка к запуску платёжной системы «Мир». Об этом 3 марта сообщил посол РФ в Гаване Андрей Гуськов в интервью РИА Новости.

Фото: МИД РФ Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Республике Куба Андрей Гуськов

«По информации кубинской стороны, работа над запуском платёжной системы «Мир» близка к завершению», — сказал Гуськов.

Он отметил, что использование системы «Мир» должно положительно сказаться на увеличении потока российских туристов на Кубу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетил с визитом Кубу, стороны обсудили шаги по укреплению отношений между двумя странами.