Путин подписал указ о работе предприятий ОПК во время военного положения
Москва, 3 марта 2023, 18:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин 3 марта подписал указ об особых правилах работы предприятий, выпускающих продукцию по гособоронзаказу, в период военного положения.
Указом предусмотрено, что на предприятиях, срывающие оборонзаказ в период военного положения, будет вводиться внешнее управление, а прежние руководители будут отстраняться от управления.
Управляющая организация для таких предприятий в случае возникновения данной ситуации будет выбираться на основании рекомендаций министерства промышленности и торговли.
Также при коллегии Военно-промышленной комиссии будет создана рабочая группа по вопросам деятельности предприятий, выполняющих гособоронзаказ в период военного положения.
Указанная группа будет оценивать деятельность предприятий, выполняющих гособоронзаказ, на основании её решений будут издаваться нормативные правовые акты Минпромторга.
Как сообщалось ранее, в декабре 2022 года на совещании с представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса Владимир Путин заявил, что рассчитывает на 100-процентное выполнение гособоронзаказа в 2023 году.