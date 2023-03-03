Киев, 3 марта 2023, 18:23 — REGNUM ВСУ остро нуждаются в артиллерии, боеприпасах, военных самолётах и танках, из-за дефицита оружия западные страны должны ускорить поставки на Украину военной техники и боеприпасов, заявил 3 марта президент страны Владимир Зеленский.

Поставка вооружения Киевскому режиму
Поставка вооружения Киевскому режиму
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, артиллерия нужна ВСУ не для нанесения ударов по территории России, а для того, чтобы вернуть свои бывшие регионы.

Также нужны самолёты, поставки которых надо «не обещать, а просто обучать ВСУ и передавать» истребители, добавил Зеленский.

«Я считаю, что, как бы то ни было, мы получим танковую армию. Наши вооруженные силы уже обучаются, скоро это будет. Но тем не менее есть определенный дефицит», — отметил он.

Президент Украины убеждён, что для ускорения поставок оружия Киеву следует публично говорить о его дефиците.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкий концерн Rheinmetall подтвердил передачу ВСУ зенитных комплексов Skynex и Skyranger. Военный эксперт Максим Тумбарцев считает, что эти комплексы смогут прикрыть лишь небольшую территорию, поэтому поставки двух-трёх комплексов «погоды не сделают».