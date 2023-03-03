Зеленский требует ускорить поставки вооружения на Украину

Киев, , 18:23 — REGNUM ВСУ остро нуждаются в артиллерии, боеприпасах, военных самолётах и танках, из-за дефицита оружия западные страны должны ускорить поставки на Украину военной техники и боеприпасов, заявил 3 марта президент страны Владимир Зеленский.

Поставка вооружения Киевскому режиму Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, артиллерия нужна ВСУ не для нанесения ударов по территории России, а для того, чтобы вернуть свои бывшие регионы.

Также нужны самолёты, поставки которых надо «не обещать, а просто обучать ВСУ и передавать» истребители, добавил Зеленский.

«Я считаю, что, как бы то ни было, мы получим танковую армию. Наши вооруженные силы уже обучаются, скоро это будет. Но тем не менее есть определенный дефицит», — отметил он.

Президент Украины убеждён, что для ускорения поставок оружия Киеву следует публично говорить о его дефиците.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкий концерн Rheinmetall подтвердил передачу ВСУ зенитных комплексов Skynex и Skyranger. Военный эксперт Максим Тумбарцев считает, что эти комплексы смогут прикрыть лишь небольшую территорию, поэтому поставки двух-трёх комплексов «погоды не сделают».