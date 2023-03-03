Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил об усилении защиты энергообъектов

Киев, , 18:22 — REGNUM Украинские власти разработали меры по усилению защиты энергетических объектов. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции.

Денис Шмыгаль Иван Шилов © ИА REGNUM

«На протяжении весны и лета мы уже разработали соответствующие проекты защиты: от бетонных укрытий до помещения под землю на достаточный уровень, чтобы ни дроны, ни ракеты не могли повредить сеть распределительных станций», — сказал он, добавив, что соответствующая работа будет вестись на протяжении года.

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По словам политика, проекты включают технологические меры по защите генерирующих установок, которые производят электроэнергию. Он добавил, что некоторые из этих мер уже осуществляются.

Шмыгаль также рассказал наличии систем противоздушной и противоракетной обороны на многих станциях.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что текущее состояние Украины сравнимо с ситуацией, в которой находится Афганистан, — экономика в упадке, а финансовая система в полной зависимости от международных кредитов.