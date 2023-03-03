В «АвтоВАЗе» заявили о готовности выпустить до 100 тысяч Lada Vesta за год

Тольятти, Самарская область, , 18:10 — REGNUM «АвтоВАЗ» готов выпустить до конца 2023 года до 100 тысяч модернизированных Lada Vesta, заявил 3 марта президент компании Максим Соколов.

Lada Vesta (сс) peterolthof

Точные параметры будут зависеть от спроса, пояснил он. В целом, по оценкам экспертов, потребности России в этом сегменте — около 800 тысяч автомобилей в год, добавил Соколов.

Как сообщалось ранее, 3 марта руководители «АвтоВАЗа» заявили о возобновлении серийного выпуска модернизированных Lada Vesta. Производство перенесено из Ижевска в Тольятти.