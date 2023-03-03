Тольятти, Самарская область, 3 марта, 2023, 18:10 — ИА Регнум. АвтоВАЗ готов выпустить до конца 2023 года до 100 тыс. модернизированных Lada Vesta, заявил 3 марта президент компании Максим Соколов.

(сс) peterolthof Lada Vesta

Точные параметры будут зависеть от спроса, пояснил он. В целом, по оценкам экспертов, потребности России в этом сегменте — около 800 тыс. автомобилей в год, добавил Соколов.

Как сообщалось ранее, 3 марта руководители АвтоВАЗа заявили о возобновлении серийного выпуска модернизированных Lada Vesta. Производство перенесено из Ижевска в Тольятти.