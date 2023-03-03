Гладков: ВСУ обстреляли сёла в Волоконовском и Белгородском районах

Белгород, , 18:07 — REGNUM Сёла в Волоконовском и Белгородском районах Белгородской области попали под обстрел ВСУ. Об этом 3 марта сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Артиллерийский обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, в селе Коновалово осколками сильно повредило одну хозяйственную постройку и выбило окна в десяти частных домах. В селе Устинка повреждены два частных домовладения, один автомобиль, а также линии газоснабжения. Сейчас ведётся подворовой обход территории.

Отмечается, что аварийные и оперативные службы выехали на место для устранения последствий. Пострадавших нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ДНР за сутки от обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель, ещё один получил ранения.