Киев, 3 марта, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Информация с чёрного ящика вертолёта главы МВД Украины Дениса Монастырского, упавшего в Броварах, расшифрована и передана Киеву Францией. Об этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил 3 марта на пресс-конференции.

Kmu.gov.ua Денис Шмыгаль

Он отметил, что расследование авиакатастрофы продолжается. Найденный бортовой самописец отправляли во Францию для расшифровки.

«Данные получены, они есть у следствия», — сказал Шмыгаль и отметил, что публичных результатов расследования пока нет.

По его словам, результаты будут в ближайшее время, уже проделана большая работа и прорабатываются «детали». Есть понятные данные о техническом состоянии вертолёта, сведения из чёрного ящика хорошо сохранились.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января в городе Бровары Киевской области возле детского сада упал вертолёт украинской госслужбы по ЧС. На борту находились глава МВД Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и помощники. Погибли все, кто был на борту, и ещё 14 человек, включая одного ребёнка. Ранения получили 25 человек, в том числе 11 детей. В качестве основных версий ЧП назывались ошибка пилота, диверсия, неисправность техники.