Лондон, 3 марта, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Во второй половине марта бывший британский премьер-министр Борис Джонсон в рамках продолжающегося расследования будет приглашён для дачи показаний в парламентский комитет по привилегиям по поводу вечеринок во время пандемии коронавируса, утверждают в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

В заявлении говорится, что «господин Джонсон принял приглашение комитета дать устные публичные показания на неделе, начинающейся 20 марта».

Согласно отчёту комитета, всего подробно описываются четыре случая, когда Джонсон мог ввести парламентариев в заблуждение о ковид-вечеринках.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-премьер Джонсон вызвал волну критики в свой адрес и оказался перед угрозой потери кресла премьер-министра Великобритании из-за скандала, вызванного проведением вечеринок в резиденции правительства на Даунинг-стрит в разгар локдауна. Выяснилось также, что вечеринки проводились и накануне похорон принца Филиппа, когда в стране был объявлен национальный траур. Позже на фоне скандала в отставку подал советник премьер-министра Кристофер Гейдт.