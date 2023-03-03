Иркутск, 3 марта, 2023, 17:53 — ИА Регнум. На озере Байкал машина с людьми провалилась под лёд, инцидент произошёл примерно в 10 метрах от мыса Уляхта. Об этом 3 марта сообщает РЕН ТВ.

МЧС РФ Машина провалилась под лед в Енакиево.

Отмечается, что в салоне находились четыре человека, в том числе ребёнок. По счастливой случайности трагедии удалось избежать, туристы успели выбраться и не пострадали.

Выяснилось, что автомобиль был арендован. Туристы катались на нём в запрещённой зоне, вне ледовой переправы. Водитель будет привлечён к административной ответственности и заплатит за подъём машины со дна.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля на льду Байкал катер-амфибия на воздушной подушке «Хивус» сбил мужчину, катавшего на коньках.