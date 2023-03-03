Москва, 3 марта, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, которым расширен круг задач военных комиссариатов. 3 марта документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Макс Ветров/РИА Новости Призывники на территории военного комиссариата

Так, документом дополняется положение о военных комиссариатах от 2012 года. Теперь в круг задач военных комиссариатов включено и рассмотрение обращений о выдаче удостоверений ветерана боевых действий и организацию выдачи таких удостоверений.

Помимо этого, согласно документу, военные комиссариаты будут выполнять кроме перечисленных в положении и другие задачи, предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами президента Российской Федерации, правительства России, нормативными правовыми актами Минобороны.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин также подписал указ об особенностях сделок с ценными бумагами российских эмитентов, приобретенными у нерезидентов из недружественных государств после 1 марта 2022 года. Действие этого документа распространяется на операции, когда такие ценные бумаги приобретены после 1 марта 2022 года у лиц недружественных стран.