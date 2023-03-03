Климовский район, Брянская область, 3 марта, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Водоснабжение в селе Сушаны нарушено в результате атаки украинских диверсантов, повреждения устранят до конца дня. Об этом сообщили 3 марта в пресс-службе администрации Климовского района Брянской области.

Сергей Бобылев/ТАСС Россия. Брянская область

Власти уточнили, что выстрелами из гранатомётов нападавшие повредили входную трубу газового шкафа, уничтожили трансформатор и пробили водонапорную башню. В системе водоснабжения произошёл гидроудар. На месте работают ремонтные бригады.

«До конца сегодняшнего дня инфраструктуру восстановят», — сказали РИА Новости в администрации.

В пресс-службе добавили, что в дома снова поступает вода, но нормальный напор восстановится завтра.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в Климовский район с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате нападения диверсантов на местных жителей погибли два человека, был ранен 11-летний мальчик. Диверсантов, по информации ФСБ, выдавили через границу, по ним нанесли массированный артиллерийский удар. СКР возбудил уголовное дело о теракте, посягательстве на жизнь правоохранителей и уничтожении имущества.