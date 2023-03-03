Молдавия, , 17:54 — REGNUM Бывший президент Молдавии Игорь Додон придерживается мнение, что вторжение ВСУ в непризнанное Приднестровье невозможно без согласия Кишинёва. Об этом политик написал в своём телеграм-канале. Он также прикрепил к сообщению выдержки из своего интервью телеканалу «GRT», где призвал действующего президента республики Майю Санду уйти в отставку, если западные партнёры будут требовать реализации данного сценария.

Президент Молдовы Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они сюда не полезут (в Приднестровье — ред.), если не будет согласия со стороны руководства Молдавии, официального или неофициального», — написал он, добавив, что Запад может указать молдавскому лидеру, что делать.

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Додон в очередной раз посоветовал президенту уйти в отставку в случае прессинга со стороны западных кураторов. По его мнению, такой шаг лучше вовлечения Молдавии в конфликт на Украине.

Экс-президент республики добавил, что Киев не решится вторгнуться в приднестровский регион, поскольку данный шаг будет считаться агрессией против Кишинёва.

Ранее политик сообщил, что антироссийская позиция Молдавии рискует попаданием в список недружественных стран, что отрицательно скажется на экономике республики.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что Молдавия де-факто стала частью Североатлантического альянса. По его словам, Кишинев полностью переходит на стандарты НАТО, в Молдавию прибывает оружие, там работают военные центры альянса, а также совместные миссии и инструкторы.