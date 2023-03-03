Енакиево, ДНР, 3 марта, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Появилось видео падения самолёта, сбитого над городом Енакиево в ДНР. На кадрах видно, как горящий самолёт приближается к земле.

Александр Маркин Су-34

Также в небе заметны две медленно движущиеся белые точки. Как отмечают очевидцы, это парашютисты.

Ранее Енакиево Роман Храменков сообщил о сбитом над городом самолёте, упавшем в полях. По его словам, самолёт был военным, но его принадлежность пока не установлена.

Как сообщало ИА REGNUM, пилоты самолёта остались в живых, они катапультировались.