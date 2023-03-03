Санкт-Петербург, 3 марта, 2023, 17:44 — ИА Регнум. В Парке воинской славы на Румболовской горе во Всеволожске Ленинградской области установят скульптуру, которой увековечат образ детей, родившихся в блокадном Ленинграде. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

Учительница музыки Нина Михайловна Никитина и ее дети Миша и Наташа делят блокадный паек. Февраль 1942 г.

Отмечается, что в основе скульптуры­ — женщина, сидящая на фоне разбитого окна, она прижимает к себе младенца.

В пресс-службе напомнили, что спасению детей блокадного Ленинграда уделялось большое внимание. Так, сирот размещали в детских домах, в том числе во Всеволожске, где в годы Великой Отечественной войны работало порядка десяти таких учреждений.

В годы блокады в них умерли 297 детей. На Рябовском кладбище во Всеволожске расположен мемориальный комплекс, который посвящен погибшим в годы блокады местным жителям, в том числе детям из детских домов.

Как передавало ИА REGNUM, по словам президента России Владимира Путина, историческая память о трагедии блокады Ленинграда должна сохраняться, чтобы такие трагедии никогда больше не повторились.