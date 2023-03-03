В Минстрое заявили о восстановлении более 400 детских садов и школ в новых регионах

Москва, , 17:38 — REGNUM В Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях восстановлено более 400 образовательных учреждений, сообщает 3 марта пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Восстановление здания школы, разрушенной в результате обстрела © Владимир Гердо/ТАСС

По официальным данным, «за девять месяцев восстановлено 425 школ и детских садов. В ряде учебных заведений, где закончили ремонт, ещё идёт допоставка оборудования».

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин отметил, что строители и специалисты провели большой комплекс работ для дальнейшего продолжения образовательного процесса в нормальных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля президент России Владимир Путин подписал закон об интеграции в образовательную систему страны регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.

Выпускникам школ новых регионов России предоставлено право поступления в вузы всех регионов страны.