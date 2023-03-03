Енакиево, ДНР, 3 марта, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Пилоты самолёта, упавшего у города Енакиево в ДНР, остались в живых. Об этом мэр города Роман Храменков сообщил 3 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Пилоты живы, они катапультировались», — приводит слова мэра ТАСС.

Ранее Храменков сообщил о сбитом над городом самолёте, упавшем в полях. Мэр рассказал, что самолёт был военным, но его принадлежность пока не установлена — он может принадлежать и ВС России, и ВСУ. Поиски пилотов затруднены из-за типа местности, там лесополоса и поля.

Как сообщало ИА REGNUM, на земле пострадавших нет — самолёт упал на территории фермерского хозяйства под Енакиево.