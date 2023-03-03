Тверь, 3 марта, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Праздничные мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков, проходят сегодня, 3 марта, в Тверской области. Торжества начались с церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу советскому солдату. Участие в ней приняли губернатор Тверской области Игорь Руденя, ветераны, делегации из республик Белоруссия и Казахстан, Киргизии и Якутии.

Пресс-служба правительства Тверской области Ржевский мемориал советскому солдату

«Освобождение Ржева — в числе основополагающих событий Великой Отечественной войны, — заявил Игорь Руденя. — Благодаря победе наших войск в Ржевско-Вяземской операции фашистские войска были отброшены от столицы. Мы благодарим героев Красной Армии, преемниками которых сегодня являются российские военнослужащие, сражающиеся в рамках специальной военной операции. Мы будем продолжать дело наших дедов и прадедов. Память, которую мы сегодня храним — это дань уважения героям, которые победили нацизм».

Приветствие жителям Ржева, Тверской области направил полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев. «Веками ваш замечательный город стоял на защите западных рубежей нашего государства. В годы Великой Отечественной войны здесь развернулись ожесточенные бои, внесшие неоценимый вклад в приближение Великой Победы. В память о тех героических событиях установлен Ржевский мемориал, ставший монументальным символом нашей исторической памяти, подвига русского солдата, спасшего человечество от нацизма. Мы склоняем головы перед всеми павшими в боях за Родину. Низкий поклон нашим дорогим ветеранам и труженикам тыла», — говорится в обращении Игоря Щеголева.

Пресс-служба правительства Тверской области В Ржеве отмечают 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Торжественные мероприятия в Ржеве прошли на Советской площади города и на мемориальном комплексе «Сишка». Состоялось прохождение войск Ржевского гарнизона, возложение цветов к Обелиску освободителям Ржева.

Глава региона возложил цветы к Ржевскому мемориалу советскому солдату. В церемонии приняли участие ветераны, сенатор РФ Людмила Скаковская, депутаты Государственной думы РФ Сергей Веремеенко и Юлия Саранова, председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев, епископ Ржевский и Торопецкий Адриан, делегации из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Якутии, военнослужащие, юнармейцы, жители Верхневолжья. Память о героях, павших на полях сражений подо Ржевом, хранит величественный мемориал, открытый 30 июня 2020 года президентом России Владимиром Путиным. С этого момента здесь побывало уже более 3,8 миллиона человек.

Участницей мероприятий в Ржеве стала член местного совета ветеранов, председатель городского объединения «Волонтеры серебряного возраста» Валентина Сорокина. В детстве она была угнана фашистами в концлагерь. «Я родилась за несколько лет до войны. Была в концлагере вместе со своей семьей. Так как была маленькой, этот период не помню, как и сами военные действия. Но совершенно отчетливо помню наш абсолютно разрушенный после войны город. И нашим жителям хватило сил его восстановить, сделать его таким красивым. Особенно многое сделано в последние годы. Ремонтируются улицы, обновляются фасады домов, строятся новые здания», — отметила Валентина Адамовна. С 1960 года она работала учителем в ржевских школах, ее педагогический стаж — порядка 50 лет. Сегодня Валентина Адамовна проводит урок мужества в гимназии №10. Ее рассказ посвящен подвигу героя Никиты Семеновича Головни, которой в бою подо Ржевом грудью закрыл амбразуру вражеского дзота.

Пресс-служба правительства Тверской области В Ржеве отмечают 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Мероприятия, посвященные подвигам защитников Отечества, сегодня проходят на нескольких площадках. На Ржевском мемориале Советскому солдату состоялась патриотическая акция с развертыванием масштабной копии знамени Победы площадью 200 кв. метров. В небо запущено 80 шаров — по числу лет, прошедших с момента освобождения города. В акции приняли участие юнармейцы, волонтеры, активисты общественных организаций.

У памятника «Пушка» в Ржеве организована интерактивная программа «Победный март». А во дворце культуры города Ржева подготовлена праздничная концертная программа с участием коллективов и солистов Московской Государственной консерватории им. П. И. Чайковского. В 21:00 в Ржеве запланирован праздничный салют.

К 80-летию освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков в муниципалитете также организованы выставка-конкурс детского художественного творчества «Ржевская битва», часы Памяти, уроки мужества «Город помнит своих героев», в городских школах — патриотическая акция фотохроники «Они сражались за Ржев».