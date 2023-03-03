Бастрыкин наградил медалью «Доблесть и отвага» спасшего двух детей мальчика из Брянской области

Москва, , 17:25 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил ведомственной медалью «Доблесть и отвага» 10-летнего мальчика Фёдора, спасшего двоих детей во время атаки украинских диверсантов в Брянской области.

Александр Бастрыкин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«По поручению … Бастрыкина ведомственной медалью «Доблесть и отвага» награжден 10-летний житель Брянской области Фёдор, который проявил героизм и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе Брянской области», — говорится в в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 марта, украинские диверсанты проникли в приграничные районы Брянской области и напали на местных жителей в сёлах Любечане и Сушаны.

В результате атаки погиб водитель автомобиля, который вёз детей в школу. 10-летний Фёдор получил ранения, но под обстрелами террористов смог вывести других двоих детей из машины. Мальчик был госпитализирован, сейчас он проходит лечение в областной больнице.

Глава государства Владимир Путин назвал нападение украинских диверсантов терактов, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «теракт», «посягательстве на жизнь правоохранителей» и «уничтожения имущества».