Бастрыкин наградил медалью спасшего двух детей мальчика из Брянской области
Бастрыкин наградил медалью «Доблесть и отвага» спасшего двух детей мальчика из Брянской области
Москва, 3 марта, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил ведомственной медалью «Доблесть и отвага» 10-летнего мальчика Фёдора, спасшего двоих детей во время атаки украинских диверсантов в Брянской области.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 марта, украинские диверсанты проникли в приграничные районы Брянской области и напали на местных жителей в сёлах Любечане и Сушаны.
В результате атаки погиб водитель автомобиля, который вёз детей в школу. 10-летний Фёдор получил ранения, но под обстрелами террористов смог вывести других двоих детей из машины. Мальчик был госпитализирован, сейчас он проходит лечение в областной больнице.
Глава государства Владимир Путин назвал нападение украинских диверсантов терактов, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «теракт», «посягательстве на жизнь правоохранителей» и «уничтожения имущества».