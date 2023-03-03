Львов, Украина, 3 марта, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Латвия будет поддерживать вступление Украины в ЕС и НАТО, соответствующую декларацию подписали 3 марта президенты двух стран Владимир Зеленский и Эгилс Левитс.

Markus Scholz/Global Look Press Эгилс Левитс

Левитс 3 марта находится с визитом во Львове.

Латвия поддержит «полноправную европейскую и евроатлантическую интеграции Украины», сообщил на своих страницах в соцсетях Зеленский.

Как сообщалось ранее, 28 февраля Зеленский заявил, что теперь, год спустя после подачи Украиной заявки на членство в ЕС, «пришло время» начать переговоры по данному вопросу.

Представители руководства Евросоюза и стран ЕС, в свою очередь, неоднократно отмечали, что хотя Украина и «является членом европейской семьи», для вступления в ЕС ей придется пройти все предусмотренные правилами стадии.