Латвия пообещала помочь Украине вступить в ЕС и НАТО
Киев и Рига подписали декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО
Львов, Украина, 3 марта, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Латвия будет поддерживать вступление Украины в ЕС и НАТО, соответствующую декларацию подписали 3 марта президенты двух стран Владимир Зеленский и Эгилс Левитс.
Левитс 3 марта находится с визитом во Львове.
Латвия поддержит «полноправную европейскую и евроатлантическую интеграции Украины», сообщил на своих страницах в соцсетях Зеленский.
Как сообщалось ранее, 28 февраля Зеленский заявил, что теперь, год спустя после подачи Украиной заявки на членство в ЕС, «пришло время» начать переговоры по данному вопросу.
Представители руководства Евросоюза и стран ЕС, в свою очередь, неоднократно отмечали, что хотя Украина и «является членом европейской семьи», для вступления в ЕС ей придется пройти все предусмотренные правилами стадии.