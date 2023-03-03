Брюссель, 3 марта, 2023, 17:28 — ИА Регнум. С марта по декабрь 2022 года экспорт товаров из России в страны Европейского союза сократились на 53% в ценовом выражении. Об этом 3 марта сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости Товарные поезда

Согласно опубликованным данным, в марте российские поставки оценивались в €21,8 млрд, однако к концу года показатель сократился до €10,3 млрд.

Уточняется, что в марте прошлого года торговый дефицит ЕС достиг исторического максимума, составив €18,2 млрд, однако к декабрю он сократился до €6 млрд.

В Евростате отметили и снижение доли России в общем импорте Евросоюза. Речь идёт о таких ключевых категориях, как газ (с 36% до 21%), уголь (с 45% до 22%), нефть (с 28% до 21%), удобрения (с 29% по 22%), железу и стали (с 16% до 10%).

В статистическом агентстве уточнили, что нынешние показатели не отражают последствий антироссийских санкций, касающихся поставок нефти и нефтепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны могут оказывать давление на Объединенные Арабские Эмираты с целью заставить страну приостановить экспорт в Россию некоторых категорий товаров, в том числе электронной продукции, которая якобы может использоваться в военных целях.