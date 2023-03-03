Хорватия намерена отдать Украине все стоящие на вооружении вертолеты советского производства. Эскадрилья многоцелевых машин должна восполнить потери украинской армии, которые, судя по всему, с начала СВО были немалыми. При этом состояние советской авиатехники, которой натовские союзники делятся с ВСУ, по данным специалистов, оставляет желать лучшего. Какая участь, скорее всего, ждет хорватский «подарок» Киеву?

Сергей Адамов., , 18:20 — REGNUM Программа поддержки украинской армии за счёт стран Восточной Европы набирает обороты. ВВС Хорватии планируют в ближайшее время снять с вооружения все имеющиеся вертолёты советского производства, которые, скорее всего, будут переданы в распоряжение Украины. Об этом пишет загребская газета Jutarnji list.

Ми-8Т Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Речь идёт о 12 военно-транспортных вертолётах Ми-8 МТЗ-1 и двух Ми-8Т, сообщает издание. Перед тем как прибыть на Украину своим ходом, вертолёты проходят ремонт и диагностику в центре авиационно-технического обслуживания военной техники в городе Велика-Горица. Техника должна быть готова к поставке в течение ближайших 10–15 дней.

Украина в ближайшее время может получить боеготовую эскадрилью многоцелевых вертолётов советской сборки. Скорее всего, они предназначены для покрытия потерь ВСУ в авиационной технике.

Данные о том, каким количеством авиационной техники обладали Вооруженные силы Украины на момент начала спецоперации российской армии, разнятся. По некоторым данным, на 2014 год украинские ВВС располагали 90 вертолётами всех типов. Но часть машин была сбита в ходе так называемой «антитеррористической операции» на Донбассе.

В промежуток между 2014 и 2022 годами командование ВСУ и руководство других силовых сделок заключило несколько соглашений о поставке авиатехники, тем самым частично восполнив понесённые потери. В этот период, в частности, был заключён контракт на поставку транспортных вертолётов Airbus Helicopters H225, которые были поставлены МВД Украины и использовались для перевозки руководства ведомства.

Airbus Helicopters H225 ВВС Украины © Стрингер/РИА Новости

Общее число вертолётов всех типов, используемых ВСУ, на февраль 2022 года не превышало 80–90 боеготовых машин. Аналитическое агентство Flightglobal приводит цифру в 88 вертолётов: из них 54 — Ми-8 всех модификаций и 34 — штурмовые Ми-24. В составе ВМС Украины числилось девять машин, из них четыре вертолета Ка-27, один Ка-226 и четыре вертолета-амфибии Ми-14.

С начала СВО украинская армия потеряла 15 вертолётов Ми-8 всех типов и как минимум три вертолёта Ми-24. Такую оценку дает сервис lostarmour, который специализируется на сборе и анализе информации о потерях военной техники по данным открытых источников. Но это лишь приблизительные цифры, поскольку часть потерь не была подтверждена фото — или видеоматериалами. В то же время на основе анализа некрологов, публикуемых украинскими СМИ, некоторые аналитики делают вывод о 40–50 вертолётах, сбитых или уничтоженных на земле.

Еще в начале СВО Запад начал принимать меры, чтобы восполнить потери киевских союзников. В мае 2022-го глава Пентагона Ллойд Остин признал, что в распоряжение ВСУ была передана эскадрилья ударных вертолётов Ми-24 из состава ВВС Чехии (показательно, что глава чешского минобороны Яна Чернохова тогда отказалась подтверждать эту информацию, сославшись на неразглашение «деталей помощи Украине»).

Также Штаты передали Киеву 17 вертолётов Ми-17В5 (экспортный вариант вертолёта Ми-8), которые ранее были закуплены для бывших ВВС Афганистана. Ещё два вертолёта Ми-17 передала Латвия.

Вертолет Ми-17В-5 © Марина Лысцева/ТАСС

А теперь 12 винтокрылых машин должна передать Хорватия. Открытым остается вопрос: каково качество этих вертолетов? Источники загребской газеты Jutarnji list считают, что только семь машин способны самостоятельно прилететь на Украину. Остальные придётся доставлять по частям.

Большие вопросы вызывает и состояние вертолётов, которые были на вооружении у ныне не существующего проамериканского режима Афганистана. Ещё в 2018 году RT отмечал — США испытывают серьёзные проблемы с эксплуатацией техники, закупленной в России, из-за своих же собственных санкций.

Отсутствие капитального ремонта привело к возросшему числу аварий техники ВВС кабульского правительства. Однако ничего другого Штаты просто не в состоянии предложить своим «союзникам». Об этом ИА REGNUM рассказал ветеран Воздушно-космических сил и эксперт в авиационной технике.

«Вертолёты приходится буквально наскребать по всему миру, потому что их категорически не хватает для выполнения поставленных задач.

По моим прикидкам, для военных действий такого масштаба ВСУ нужно минимум 100 транспортных и 60–70 штурмовых, — рассуждает источник ИА REGNUM. — Сколько у противника сейчас боеготовых машин, сказать сложно, но активно на видео светятся и чешские, и «афганские» в характерном камуфляже. Так что работают все машины, какие есть, но их явно не хватает, поэтому и идёт речь о дополнительных поставках».

Ми-24 ВВС Болгарии Ministry of Defence of Bulgaria

ВСУ также испытывают серьёзные проблемы с обслуживанием имеющихся вертолётов, из-за чего к поставке готовят не только боеготовые машины, но и списанные, указал собеседник.

«Те хорватские машины, которые планируется поставить, скорее всего, будут разобраны буквально на винтики, чтобы обеспечить боеготовность имеющихся вертолётов. Потому что поставить их в строй украинские предприятия вряд ли смогут. Тем более что основные авиаремонтные мощности в Николаеве, Житомире и Львове были выбиты в первые недели спецоперации», — добавил специалист.

Недостаток техники советского производства вынуждает Запад постепенно разворачивать программу поставок Украине вертолётов из собственных запасов. В феврале стало известно о том, что Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины начало получать на вооружение американские вертолёты UH-60 Black Hawk («Чёрный ястреб»), сообщил источник Telegram-канала «Военный осведомитель».

Однако пока речь идёт о передаче считаных единиц машин, что не удовлетворяет потребностей ВСУ. И неизвестно, каким образом США планируют решать этот вопрос в случае, если запасы авиационной техники советского производства окончательно иссякнут.