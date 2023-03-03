Барнаул, , 17:20 — REGNUM В Барнауле сотрудники ФСБ задержали местную жительницу, которая подозревается в сотрудничестве с Украиной против интересов России, сообщили 3 марта в пресс-службе управления ФСБ по Алтайскому краю.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что женщина 1978 года рождения «установила и поддерживала отношения на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации для оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России».

По данному факту против женщины возбуждено уголовное дело. В пресс-службе ведомства уточнили, что речь идет про Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности поставил перед ведомством ряд задач с учётом возникающих новых угроз.

По словам главы государства, необходимо продолжать оказывать содействие Вооружённым силам и Росгвардии при решении задач специальной военной операции.