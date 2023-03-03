Белград, , 17:36 — REGNUM Сербское оборонное предприятие «Крушик» опровергло информацию о поставках реактивных боеприпасов на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Снаряды в РСЗО «Град» © Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация о предположительных поставках этого сербского предприятия Киеву 122-миллиметровых ракет «Град».

По информации агентства, предприятие «Крушик» опровергло эту информацию. Отмечается, что оно не продавало на Украину 122-миллиметровые ракеты «Град».

«Также вообще не были заключены договоры об указанных количествах и кодификации», — приводит агентство сообщение пресс-службы.

Как передавало ИА REGNUM, Россия направила Сербии официальный запрос по поводу разъяснения позиции Белграда о возможной причастности к поставкам боеприпасов на Украину.