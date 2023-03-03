Арестованного за дискредитацию ВС России жителя Ефремова могут лишить родительских прав

Ефремов, Тульская область, , 17:31 — REGNUM Житель Тульской области, находящийся под домашним арестом за дискредитацию в соцсетях Вооружённых сил России, может лишиться родительских прав. Соответствующий иск рассмотрит суд.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, 54-житель города Евремова в 2022 году уже привлекался к административной ответственности по подобному обвинению, но писать на эту тему в соцсетях не перестал. Мужчина в течение некоторого времени скрывался, снимая жильё в другом городе.

В четверг, 2 марта, его поместили под домашний арест. Известно, что мужчина один воспитывает дочь. По словам его адвоката Владимира Билиенко, что после начала специальной военной операции в школе его дочь на уроке нарисовала антивоенный рисунок.

После этого правоохранители наблюдали за отцом и обнаружили в его соцсетях нарушающие законодательство публикации, передаёт РИА Новости со ссылкой на адвоката.

Мужчине, которые находится под домашним арестом, должны были привезти дочь, но случилось ли это, адвокат не знает.

Ранее полиция обратила внимание на то, что девочка долгое время не ходит в школу, а отец на связь не выходит. Именно по этой причине, а не из-за рисунка в семью пришли правоохранители, подчеркнул источник агентства в экстренных службах области.

Как сообщало ИА REGNUM, на депутата Самарской губернской думы Михаила Абдалкина (КПРФ), слушавшего послание президента РФ с лапшой на ушах, составлен административный протокол о дискредитации Вооружённых сил РФ.