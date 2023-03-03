История вопроса

Антироссийская пропаганда на территории Украины - информационная политика, направленная на очернение действий российских властей или граждан, прямо связана с бандеро-фашизмом и выдуманными национальными отличиями жителей Украины от граждан России. Антироссийская политика обострилась после т.н. цветных революций 2004 и особенно 2014 годов, когда к власти в соседней стране пришла группа олигархов, опирающихся на откровенно нацистские группировки и идеи. Антироссийская пропаганда на территории Украины легко переходит в антирусскую пропаганду, в которой русскоязычных граждан страны изображают в виде агентов Кремля, недочеловеков и т.д. Наиболее ярко проявилась в ходе силового подавления народных протестов на юго-востоке Украины против результатов государственного переворота в Киеве.