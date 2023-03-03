Киев, 3 марта, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Украинские власти просят ведущих представителей рынка компьютерных игр прекратить продажи российской игры Atomic Heart на цифровых площадках. Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров сообщил 3 марта в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Atomic Heart

Министр отметил, что официальные запросы о запрете игры от российской студии Mundfish направлены руководству компаний Sony Interactive Entertainment, Sony Group, Microsoft и Valve.

Игра, полагает он, «романтизирует коммунизм», поэтому продавать её нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, продажи игры стартовали в ночь на 21 февраля, её высоко оценили западные эксперты. Действие Atomic Heart разворачивается в альтернативном Советском Союзе 1955 года.