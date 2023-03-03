Politico: Байден заявлял в Варшаве, что Вашингтон не стремится к смене власти в России

Вашингтон, , 17:13 — REGNUM Президент США Джо Байден во время визита в Польшу заявлял за закрытыми дверями, что Вашингтон не стремится к смене власти в России. Об этом 3 марта пишет Politico со ссылкой на источники.

Джо Байден © IMAGO. Chris Kleponis — Pool via/Global Look Press

По информации издания, Байден сказал, что целью американских действий на Украине не является смена власти в России.

Напомним, 21 февраля Байден, находясь в Варшаве, выступил с речью. В частности, он заявил, что США и Евросоюз не ставят своей целью уничтожение России, но при этом продолжат помогать Украине.

В ответ на это заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что выступление Байдена стало попыткой оказать давление на Россию. При этом оно было одним из многих подобных, обреченных на провал. В США, в свою очередь, жёстко раскритиковали Байдена за его речь в Варшаве