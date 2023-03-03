Москва, 3 марта, 2023, 17:12 — ИА Регнум. В нескольких регионах России вошли в обращение купюры номиналом в пять и десять рублей, заявил 3 марта заместитель председателя Центробанка Сергей Белов.

Цитата из видео с канала: @KentChannelTV Новые купюры номиналом 5 и 10 рублей.

Речь идет о прежних купюрах, которые не выводились из обращения, но не печатались, пояснил Белов.

Ранее заместитель главы Центробанка заявил, что купюра номиналом 100 рублей нового образца уже готова и, предположительно, появится в обороте летом 2023 года. На лицевой стороне купюры изображена Москва, на обратной — памятник солдату из мемориала в Ржеве.