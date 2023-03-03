Москва, 3 марта, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Онемение пальцев может являться одним из симптомов серьезного заболевания. Об этом, как передает «Газета. Ru», заявила кардиолог, врач функциональной диагностики Юлия Черепнина.

Кирилл Брага/РИА Новости Кардиомонитор

По её словам, подобное проявление чаще всего возникает при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и других нарушениях кровоснабжения, среди которых анемия, атеросклероз, васкулиты или облитерирующий эндартериит.

Медик объяснила, что при вышеуказанных заболеваниях поражаются артерии, что в свою очередь может приводить к нарушению кровоснабжения периферии.

Черепина добавила, что онемение конечностей сигнализировать о центральном поражении нервной системы. Речь идёт об опухолевом росте, нарушении мозгового кровоснабжения и начале заболеваний мозга.

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Среди прочих причин возникновения онемения, кардиолог назвала сахарный диабет, тромбоз и тромбоэмболию.

Специалист настоятельно рекомендовала обращаться к врачу в случае неоднократно повторяющегося онемения в пальцах.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время показатели смертности от болезней сердца в России являются одними из самых низких в истории.