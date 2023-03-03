Кардиолог рассказала о болезнях, которые сопровождаются онемением пальцев
Кардиолог Черепнина объяснила, при каких болезнях возникает онемение пальцев
Москва, 3 марта, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Онемение пальцев может являться одним из симптомов серьезного заболевания. Об этом, как передает «Газета. Ru», заявила кардиолог, врач функциональной диагностики Юлия Черепнина.
По её словам, подобное проявление чаще всего возникает при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и других нарушениях кровоснабжения, среди которых анемия, атеросклероз, васкулиты или облитерирующий эндартериит.
Медик объяснила, что при вышеуказанных заболеваниях поражаются артерии, что в свою очередь может приводить к нарушению кровоснабжения периферии.
Черепина добавила, что онемение конечностей сигнализировать о центральном поражении нервной системы. Речь идёт об опухолевом росте, нарушении мозгового кровоснабжения и начале заболеваний мозга.
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Среди прочих причин возникновения онемения, кардиолог назвала сахарный диабет, тромбоз и тромбоэмболию.
Специалист настоятельно рекомендовала обращаться к врачу в случае неоднократно повторяющегося онемения в пальцах.
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